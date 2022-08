J’apprécie énormément ce que Samuel Eto’o a apporté en terme d’émotions aux Camerounais en tant que grand footballeur.

Mais je déteste l’idée de prolonger la durée du mandat du Président de la fecafoot au-delà de 4 ans. Cela rappelle un triste comportement propre aux dictateurs Africains.

Le football Camerounais a certainement beaucoup de problèmes au rang desquels l’improvisation, l’opacité dans la gestion des finances, les trafics en tout genre, la corruption, les difficultés de planification et de programmation entre autres. Mais l’augmentation de la durée du mandat du Président de la fecafoot n’est la solution à aucun de ces problèmes. Il s’agit manifestement d’un intérêt personnel . C’est ici que Monsieur Samuel Eto’o doit interroger ses conseillers en communication. Car il vient malheureusement d’envoyer un mauvais message à ceux qui croient en sa capacité à changer les choses dans le sens de l’intérêt exclusif du football.

La symbolique de l’augmentation de la durée du mandat de Samuel Eto’o

En sémiotique on enseigne que les signes sont porteurs de sens. Et ici, l’augmentation de la durée du mandat du Président signifie que soit le Président de la fecafoot doute de sa capacité ou même de la possibilité de se faire réélire au terme de son premier mandat, soit il doute de sa capacité à apporter des réponses satisfaisantes à l’attente des nombreux fans du football qui espèrent voir une meilleure image du football Camerounais tant sur le plan de l’organisation que sur le plan des résultats. Car sinon qu’est ce qui peut bien empêcher Samuel Eto’o de laisser la durée de son mandat à 4 ans et de bien travailler en sachant que son bilan favorisera sa réélection ? Le mandat de 4 ans étant renouvelable, quel est l’urgence de le rallonger ? Certaines langues disent que ce mandat pourrait passer à 7 ans. Mais dans quel intérêt ?

En guise de conclusion, j’estime que l’allongement de la durée du mandat du président de la fecafoot est inopportun . C’est un mauvais message sur le plan de la communication car ça donne l’impression que durer à la présidence de la fecafoot est la première priorité de Samuel Eto’o. C’est un intérêt personnel et non l’intérêt du football hélas. Il aurait été préférable qu’il se consacre exclusivement aux intérêts du football pour marquer toute la différence entre lui et ceux qui sont passés avant lui.

Arlette Framboise Doumbe Ding