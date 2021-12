Serie A (F) : Nchout Njoya offre le derby à l’Inter Milan

C’était un jour de derby en Italie. Lors de cette 10e journée du championnat féminin, le Milan AC recevait au Centre sportif Peppino Vismara son voisin de l’Inter pour un choc toujours attendu en Serie A Féminine. Si les deux équipes sont particulièrement en forme ces dernières semaines, le match tenait une certaine importance. Le Milan, 4e au classement avec 22 points avait l’occasion de passer au 2e rang en cas de victoire. Mais les plans de l’équipe locale n’ont pas pu se réaliser devant une équipe de l’Inter dominante offensivement.

Les visiteuses s’imposent 0-3 dès la première mi-temps, avec une Nchout Njoya Ajara auteur du second but de la partie (27e). C’est le quatrième but de l’attaquante camerounaise en 6 matchs de championnat cette saison. Son club est cinquième au classement et diminue l’écart avec le trio de tête.