Russie : pas de chance pour Oyongo Bitolo qui se blesse lors de ses premières minutes de jeu avec Krasnodar

Il souhaitait ardemment être en pleine forme pour les futures échéances du Cameroun et des lions Indomptables. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles il a accepté le challenge du championnat de Russie. Il n’aura pas tenu quinze minutes lors de son premier match. Doublé au fait qu’il est entré comme substitut à la 33e minute pour ne pas revenir au jeu après la pause de la mi-temps, on peut dire que ses débuts avec Krasnodar vont redéfinir la carrière de l’international camerounais. Il souffre d’une rupture des ligaments croisés.