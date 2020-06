Russie : Clinton Njié, positif au nouveau CoronaVirus

Le Dynamo de Moscou va donc été totalement mis en quarantaine et ne pourra prendre part au match de ce week-end.

Ce samedi, en plus de Clinton Njié et de Kaboré, le russe Nikolai Komlichenko sera aussi en confinement forcé.

Auparavant, le coronavirus avait été révélé chez trois joueurs du club : Roman Eugeniev, Silvestra Igbun et David Sangarhe. À la mi-mai, l’entraîneur des gardiens de but, Dmytro Izotov, et le directeur du département médical du club blanc-bleu Aleksey Pleskov avaient aussi été testé positif en mai.