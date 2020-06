Portugal : le FC porto fait une belle affaire, sans Aboubakar Vincent

Le club de l’international camerounais se bat depuis le retour sur les terrains dans le but de décrocher un autre titre de champion. Mais la lutte est acharnée, avec le Benfica qui veut le même graal. Ce mardi, les deux équipes étaient à l’oeuvre. Et hasard du calendrier, le FC porto savait avant de fouler la pelouse que son principal adversaire avait perdu des plume contre Santa Clara (3-4). Le club de Abou n’a pas laissé passer sa chance et a étrié Boavista (4-0), mais sans le goléador camerounais.