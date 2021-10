Michaël Ngadeu : « J’étais à l’endroit où on m’a demandé d’être »

« Ç’a été un match très difficile. On connaît tous les conditions dans lesquelles nous avons voyagé, mais ce que nous retenons, ce sont les trois points que nous avons pris. L’adversaire était assez coriace, mais je pense qu’à ce niveau, le plus important ce sont les trois points. C’est ce qui nous permet d’avancer, d’espérer une qualification. Sur le but ? J’étais à l’endroit où on m’a demandé d’être.

J’ai parlé avec Moumi Ngamaleu avant qu’il n’exécute le corner. Dieu merci il y a eu une déviation et le ballon s’est dirigé au point où je me trouvait et je l’ai mis où il fallait. Je nourri l’ambition de disputer la Coupe du monde. Nous ferons tout pour nous qualifier. Le match le plus décisif aura lieu en novembre contre la Côte d’Ivoire, nous allons tout faire pour gagner ».