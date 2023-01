Après une première partie de saison impressionnante en National 2, Samuel Ntamack rejoint la Ligue 2 française.

Auteur de 13 buts en 13 matchs avec le SO Romorantin en National 2 (4e division française), le franco-camerounais Samuel Ntamack signe en division professionnel. Il a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec le FC Annecy. Il est donc désormais lié au club, actuel 14e de Ligue 2 jusqu’en juin 2025.

Agé de 21 ans, le natif de Montreuil est notamment passé par Bondy, le centre de formation d’un certains Kylian Mbappé. Ensuite il a fait ses premiers pas au centre de formation du Jeanne d’Arc de Drancy puis au centre de formation de Guincamp. 2 ans après, il signe au SO Romorantin et prend rapidement ses marques. Athlétique, puissant et adroit, il n’a jamais été sélectionné en équipes jeunes français et peut encore disposer de sa nationalité sportive camerounaise. Il a donc l’occasion de faire montre de son talent en Ligue 2.