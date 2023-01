La presse allemande a émis des doutes sur le réel âge de Youssoufa Moukoko. Selon les médias allemands le jeune crack d’origine camerounaise aurait 22 ans et non 18.

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, le jeune attaquant allemand qui ne souhaite pas renouvelé son contrat. Pisté par plusieurs grandes écuries européennes telles que le FC Barcelone, Youssoufa Moukoko est englué dans un scandale lié à son vrai âge.

En effet, la presse allemande révèle que le natif de Yaoundé aurait en réalité 22 ans et non pas 18 comme le dit son entourage. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son âge fait couler autant d’encre. En 2017 déjà, alors âgé de 12 ans, mais surclassé avec le U17 de Dortmund, on accusait le prodige d’avoir 5 ans de plus. Mais dans cette spirale infernale, il a toujours reçu le soutien de la fédération allemande et du Borussia Dortmund.

L’affaire a pris d’autres proportions lorsqu’en 2020, un acte de naissance en circulation et appartenant vraisemblablement à Youssoufa Moukoko vient enflammer l’affaire. Sur cet acte, le footballeur serait né en l’an 2000 et non pas 2004. Seul hic, l’acte porte le nom de Youssoufa Mohamadou et non pas Youssoufa Moukoko.

C’est le père adoptif du joueur, Josef Moukoko, qui aurait d’ailleurs joué un double jeu et envoyé cette preuve à plusieurs journalistes, qui n’ont pas pu la publier pour des raisons légales. Le père du joueur a aussi précisé avoir signalé la naissance de son fils au consulat d’Allemagne à Yaoundé avant de faire ses papiers d’identité. Youssoufa Moukoko n’aurait donc pas 18 ans mais 22 ans si ces informations sont réelles.

Comme information supplémentaire mais complètement tirée par les cheveux, les médias révèlent que le joueur du Borussia aurait eu des copines beaucoup plus âgées que lui dans son adolescence. Il jouit toujours du soutien de son club et de la fédération allemande de football qui refusent que le joueur passe une IRM supplémentaire. Son contrat se terminant le «30 juin 2023, le Borussia lui aurait fait une offre de prolongation de 40 millions d’euros (salaire, prime à la signature et commission des agents). Mais il a le choix de rejoindre le Fc Barcelone, le PSG ou encore Newcastle.