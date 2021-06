Mercato : Oumar Gonzalez rejoint l’AC Ajaccio

Après Shaquil Delos à Nancy, c’est un autre désormais ex-Camblysien qui évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine. Oumar Gonzalez (23 ans) s’est engagé pour 2 saison avec l’AC Ajaccio, 13e de la saison qui vient de s’achever. L’international espoir camerounais a passé deux saisons à Chambly pour 40 matches disputés.

« Je suis très content d’être dans un club très structuré comme l’AC Ajaccio qui vise les 7 premières places cette saison, a déclaré le joueur. C’est un club avec beaucoup d’ambitions, c’est un club familial où je sens que je vais progresser. Le coach m’a beaucoup parlé, tout le monde me voulait ici, j’ai senti que les gens, ils me voulaient absolument. C’est pour cela que je suis venu et maintenant, j’espère tout donner au club pour qu’il retrouve vraiment sa place dans l’élite. Je suis très content d’être ici, je vais continuer à bosser, passer palier par palier, c’est très important ».