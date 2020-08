Ligue des champions : Karl Toko Ekambi espère que il vaut mieux que Manchester « City nous néglige pour que l’on puisse en profiter »

« Cela se joue sur un seul match, pas deux, comme en Coupe de France et ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui gagne dans ce format », dit-il.

Selon lui, « l’équipe qui se qualifiera sera celle qui aura le plus envie et qui sera la plus concentrée, celle qui fera le moins d’erreurs. Il faudra ne pas prendre de but et faire le maximum pour en mettre », a ajouté l’ancien joueur d’Angers et Villarreal, recruté au mercato de janvier.

« Peut-être que nous sommes plus frais mais à l’inverse, Manchester City a peut-être plus de rythme »

Pour autant, ce dernier ne voit pas l’OL comme « un petit Poucet ». « Si nous sommes là, c’est que nous faisons partie des huit meilleurs clubs d’Europe cette saison. Mais il vaut mieux que City nous voit ainsi et nous néglige pour que l’on puisse en profiter », a espéré Karl Toko Ekambi.

L’OL peut-il aussi jouer sur la fraîcheur face à Manchester City, qui a terminé son Championnat à la 2e place derrière Liverpool ? « Ce sera dans les deux sens. Peut-être que nous sommes plus frais mais à l’inverse, Manchester City a peut-être plus de rythme. Cela se jouera un peu sur tous les aspects comme la pression, le mental. On ne peut pas tirer de conclusion avant. Il faut jouer à fond et entrer dedans comme on dit », a-t-il conclu.