Ligue des champions : Choupo-Moting décisif, le Bayern en feu

Dans cette constellation de stars exposée sur la pelouse de l’Allianz Arena pour la réception du Dynamo, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions, Eric-Maxim Choupo-Moting était de loin la plus brillante. Et pourtant, l’attaquant camerounais n’a pas eu besoin de grand-chose pour se mettre sur orbite. Rentré en jeu à la 79e, le Lion indomptable ouvrait son compteur moins de dix minutes plus tard (87e). Le Camerounais inscrivait ainsi le dernier but d’un festival (5-0), son septième toutes compétitions confondues cette saison. Après le Barça (3-0), le Bayern Munich enchaîne et s’installe confortablement sur le fauteuil de leader du E avec 6 points.