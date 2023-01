Selon les informations du Daily Mail, Manchester United songerait à Vincent Aboubakar pour palier numériquement le départ de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, club où évolue l’attaquant camerounais.

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes ce dimanche. Une aubaine pour Manchester United qui est à la recherche d’un attaquant de complément qui pourrait assurer derrière Rashford ou Martial. Il est surtout question de remplacer numériquement Cristiano Ronaldo qui vient de s’engager avec le club saoudien d’Al-Nassr. Erik ten Hag qui a redonné des couleurs aux Red Devils veut en effet un effectif suffisamment compétitif pour être ambitieux toute la saison que ce soit en C3 ou en Premier League. Le technicien songerait notamment à Vincent Aboubakar.

Selon les informations du Daily Mail, Manchester United sera limité durant ce mercato et va tenter des prêts. Dans la liste des attaquants qui peuvent débarquer en Premier League, on retrouve notamment Memphis Depay, en difficulté au Barça, mais aussi… Vincent Aboubakar. L’international camerounais qui a brillé lors du Mondial avec deux buts dont un sublime face à la Serbie et un autre contre le Brésil, est une piste étudiée. Son club pourrait être tenté de le prêter pour faire de la place à Cristiano Ronaldo.