EFL Cup : Joël Matip prévient Chelsea

« Chelsea est une grande équipe, nous devons être prêts à 100% pour surpasser les moments les plus difficiles du match. Avec notre qualité, je suis assez confiant que nous pouvons gagner ». Joël Matip est un joueur confiant. A quelques heures de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football, le défenseur camerounais de Liverpool transpire la sérénité.

Sur une bonne lancée ces derniers jours avec notamment un but contre Leeds (6-0) il y a quatre jours, Joël Matip pourrait s’avérer être un atout clé pour son équipe. Il ne fait aucun doute qu’il devrait être titularisé face à des Bleus qui reviennent d’une victoire éclatante sur Lille (2-0) en Ligue des champions. « Se rendre à une finale et avoir une chance de gagner un trophée est toujours un moment important. Cela n’a jamais été une compétition facile avec tous les matchs que nous avons en championnat et en Coupe, mais nous restons concentrés et nous avons travaillé dur pour être », a confié Joël Matip à EFL.