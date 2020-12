Champions League : Ajax en danger après sa défaite contre un Liverpool fragile

Le football est cruel, on le savait déjà. Mais ce mardi, le monde de André Onana, dernier rempart de Ajax d’Amsterdam, s’est presqu’effondré. Contre Liverpool et sa panoplie de joueurs blessés ou encore en retour, les jeunes du club se sont assurés de contrôler le jeu. Ils se sont crées un nombre incroyable d’occasions de but sans jamais pouvoir enfiler l’aiguille. Comme lors du match aller, Liverpool a eu toutes les misères du monde à entrer dans le jeu. Ils vont cependant bien s’en tirer suite à une énorme erreur de l’international camerounais André Onana qui a mal apprécié la trajectoire d’un ballon aérien.