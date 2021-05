Bayern : Choupo-Moting décroche son 3e titre de champion

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Eric-Maxim Choupo-Moting. Sacré champion de France au cours des deux saisons disputées avec le Paris Saint-Germain (2019 et 2020), l’attaquant international camerounais a enchaîné cette année avec le Bayern Munich. Le joueur de 32 ans et ses coéquipiers sont officiellement devenus champions d’Allemagne samedi après leur victoire 6-0 contre le Borussia Monchengladbach, lors de la 32e journée de Bundesliga. Pour le Bayern Munich, il s’agit du 31e titre de champion d’Allemagne, le 9e consécutif.

🔴 Eric Maxim Choupo-Moting a gagné son 3e championnat de suite depuis son départ de Stoke City : 🏆 2018/19 (PSG)

🏆 2019/20 (PSG)

🏆 2020/21 (Bayern Munich / sacré aujourd’hui) 👏🇨🇲 pic.twitter.com/ELGZRfD9Iu — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 8, 2021