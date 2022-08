Southampton FC recevait Manchester United dans une rencontre qu’aucune équipe ne souhait échapper. Le début de saison des deux clubs n’est pas idéal. Mais la dernière journée leur a donné des motifs de satisfaction avec à la clé une victoire. Il s’agissait de poursuivre la cadence. Southampton a recruté à l’intersaison un talent brut germano-camerounais, Armel Bella- Kotchap. C’est le fils d’un ancien joueur camerounais, Cyrille Bella, qui a joué sur quatre continents. Armel Bella est né en décembre 2001. Il est plus que jeune, mais dispose d’un bagage d’expérience déjà impressionnant. Nul besoin de préciser qu’il est international allemand, ayant évolué avec les U18 et les U21 parce que les “blancs’ savent voir la qualité. Pour 10 millions d’euros, Southampton l’a débauché de Bochum en BundesLiga.

Pour ce qui est de la rencontre à proprement parlé, Armel Bella a laissé parler son talent. Et il aurait pu finir la rencontre en inscrivant un somptueux but. C’est un joueur complet, aussi technique qu’un meneur de jeu, aussi tactique qu’un demi-défensif, aussi athlétique qu’un stoppeur.

Armel Bella-Kotchap vs Manchester United:



◎ 60 touches

◎ 35 accurate passes

◎ 4/4 ground duels won

◎ 5/8 aerial duels won

◎ 0 times dribbled past

◎ 2 tackles

◎ 2 interceptions

◎ 1 goal-line clearance

◎ 1 last-man tackle

◎ 6 recoveries

◎ 1 successful dribble#saintsfc pic.twitter.com/m1LOBd0uT2 — SaintsExtra (@SaintsExtra) August 27, 2022 Southampton – Manchester United : les stats de Armel Bella-Kotchep

Le match de Southampton et Armel Bella-Kotchap:

Les occasions franches se font rares en début de match. Fernandes tentait de surprendre Gavin Bazunu de loin à la septième minute, après avoir récupéré le ballon à l’intérieur de la surface des Saints, mais il ne parvenait pas vraiment à cadrer sa tentative, et Diogo Dalot envoyait un ballon en dehors de la surface de but peu de temps après, après avoir trouvé un espace sur le côté droit de la surface.

A l’autre bout du terrain, un centre de Mohamed Elyounoussi trouvait la tête d’Adam Armstrong au second poteau, mais, un peu surpris que le ballon lui parvienne, l’attaquant manquait de puissance et David de Gea pouvait facilement le reprendre dans ses buts.

À la 19e minute, la première des grosses occasions du match commence. Elles sont venues de United, qui a été incapable de convertir un certain nombre d’énormes occasions en quelques secondes dans la zone des Saints.

Tout a commencé par un centre de Dalot, juste à l’extérieur de l’angle de la surface, adressé à Fernandes au second poteau. Il semblait bien placé pour reprendre le ballon de la tête, mais Kyle Walker-Peters a pu sauter à temps pour mettre sa propre tête sur le ballon, qui a été détourné à l’autre bout de la zone des six mètres. Le ballon revenait à Anthony Elanga, dont la frappe à bout portant était superbement repoussée par Bazunu, avant qu’Elanga ne renvoie le rebond vers Fernandes, dont la frappe du pied droit était bloquée par Walker-Peters juste à côté de la ligne de but. Le rebond de cette frappe revenait à Christian Eriksen à six mètres du but, mais il était lui aussi contré par Armel Bella-Kotchap qui se jetait sur la frappe à ras de terre du joueur de United et détournait le ballon.

La fiche du match

Premier League 2022-2023 Southampton 0 1 Manchester United

Si c’était un moment critique pour les Saints, les visiteurs en ont eu un aussi juste après la demi-heure de jeu. Le corner de James Ward-Prowse était repris par Adams au premier poteau et envoyé vers Bella-Kotchap de l’autre côté. Ce dernier contrôlait le ballon vers la zone des six mètres avec son pied droit, mais s’étirait ensuite avec son pied gauche et envoyait le ballon au-dessus à bout portant.

Les deux managers n’ont fait aucun changement au début de la 2e mi-temps.

C’est Manchester United qui a été le premier à se montrer menaçant en seconde période, mais Bazunu n’a pu que repousser le tir de Scott McTominay à la 48e minute, alors qu’il se trouvait sur le côté droit de la surface. Quelques minutes plus tard, Elanga et Fernandes effectuaient un une-deux astucieux et le premier semblait avoir trouvé le chemin des filets, mais Bella-Kotchap s’est retourné pour effectuer un tacle parfaitement dosé au moment où l’attaquant de United tentait de dégainer son tir du pied gauche.

La pression s’accentuait cependant, et les visiteurs prenaient l’avantage à la 55e minute.

Après un jeu intelligent, le ballon est passé à Dalot sur la droite, et sa passe à ras de terre a trouvé Fernandes juste à l’intérieur de la surface . Le tir en première intention finit dans le coin inférieur des buts de Southampton. 0-1.

Les Saints espéraient égaliser rapidement. Et ils ont failli le faire lorsqu’une balle de Adams a ricoché plusieurs fois sur la main de McTominay dans la surface. Mais l’arbitre n’a pas bronché.

Hasenhüttl effectuait son premier changement peu après, Stuart Armstrong remplaçant Elyounoussi, avant que dix Hag, le patron de United, ne fasse entrer Cristiano Ronaldo à la place de Jadon Sancho.

Les Saints ont multiplié les occasions. Ils étaient partout sur le terrain. Mais ni Joe Aribo, ni Mara n’arrivait à battre De Gea. Le jeune Bella-Kotchap a fait une de ces percées balle au pied et tout ce qui a manqué est la finition.

Southampton, malgré une grosse pression après avoir encaissé le but, n’a rien pu y faire. Manchester United se sauve avec une autre victoire.