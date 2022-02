Angleterre : Joel Matip peut-il retourner en sélection nationale ?

Si malgré ses origines, et quelque soit le staff en place il réussit à maintenir sa titularisation au poste très fourni de défenseur central, c’est que dans ce haut lieu du professionnalisme, seule importe la méritocratie.

Conceiçao de la manière avec laquelle il a géré le cas de l’un de ses meilleurs attaquants, ne pourra certainement jamais trouver le mot juste pour faire revenir ce surdoué pour les importants matchs de barrage contre l’Algérie en mars prochain, voire au Qatar en cas de qualification pour la Coupe du Monde.

Les autres nations ont pourtant réussi à structurer leur encadrement et attirent. C’est le cas du Sénégal, et nous avons parlé ici de la manière avec laquelle Abdou Diallo a retrouvé ses racines, du Nigéria, qui bat le plein de ses fils de la diaspora, de l’Algérie, du Maroc, de la Côte d’Ivoire.

En Angleterre, à Manchester United monte un jeune binational suédois-camerounais. Fils de l’ancien Lion Indomptable Joseph Elanga qui a notamment participé à la Coupe du Monde 1998 en France crève l’écran. Pour ce jeune de 19 ans qui n’aura probablement pas souvent été au Cameroun au vu du programme exigeant des académies de football, la Suède, son pays de naissance, est un attrait direct et personnel. Pour se donner les moyens de compatir et de les rapatrier, il faut plus que le bling-bling habituel et des déclarations tapageuses. Il lui faut un passeport camerounais en bonne et due forme.

Il faut aussi un professionnalisme dans la gestion de l’effectif. Et arrêter de commettre des erreurs basiques tels qu’aligner un jouer qui n’a pas de club, qui n’a pas de préparateur physique sinon un de très piètre qualité, au détriment des joueurs confirmés et qui jouent en club.

Permettez que je cite un cas intriguant. Pendant plus de sept mois, Clinton Njié n’avait plus été appelé dans le groupe et les Lions Indomptables ne s’en portaient pas plus mal. Cela n’a pas empêché que les deux derniers matchs de groupe pour la qualification aux barrages de la Coupe du Monde contre la Côte d’Ivoire tournent en faveur du Cameroun. Un groupe de 22 joueurs était ainsi formé. De manière intrigante, alors que le groupe allait être élargi à 28, l’un des noms du groupe précédant a disparu des convoqués : Léandre Tawamba. Ses statistiques en terme de buts en club sont éloquentes. Il évolue dans le championnat de l’Arabie saoudite, à Al Taawon, et donc dans le même championnat que Aboubakar Vincent. En 20 matchs, il a été 20 fois titulaires, et a inscrit 13 buts. En comparaison, Aboubakar, le meilleur buteur de la CAN2021, est à 6 buts cette année.

Un professionnalisme doit donc être mis en place en sélection, et les décisions doivent être mûries même si ce sont des décisions de terrain.

Pour revenir su Joel Matip, Liverpool a gagné son match de ce week-end contre la lanterne rouge et reste à 9 points du leader Manchester City, mais avec un match de moins de disputé.