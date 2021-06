Zambo Anguissa : « on peut encore s’améliorer »

Auteur du but qui a mis fin à 21 années d’invincibilité du Nigeria face au Cameroun, le milieu de terrain des Lions Indomptables est resté modéré après la victoire de vendredi (1-0) en Autriche. « C’était un très bon match. On avait à cœur de gagner contre l’un de nos rivaux légendaires. Ça s’est bien passé, puisqu’à la fin, on revient avec une victoire. Mais je pense qu’on peut encore s’améliorer ; on va essayer d’apprendre de nos erreurs pour gagner plus de matchs », a déclaré Zambo Anguissa lors d’un entretien avec Fécafoot TV.