Yvan Neyou : « c’est une fierté de porter ce maillot avec lequel certains grands joueurs ont fait vibrer le Cameroun. »

Il est passé de l’ombre à la lumière cette saison après son transfert du Portugal à Saint-Etienne en France. Et plusieurs fois sélectionné par le Cameroun, il a toujours poliment décliné l’invitation. Cette fois-ci, il s’est laissé tenté et à entendre ses propos, il est heureux d’avoir honoré sa première sélection. « Je suis très honoré. C’est une fierté pour ma famille et moi. C’est une récompense de faire partie de cette grande équipe. Je suis fier d’être Camerounais. »