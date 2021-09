Union de Douala : la volte-face d’anciens lieutenants de Franck Happi

C’est le président du Conseil des sages de l’Union de Douala qui a lui-même annoncé en début de semaine, la démission du Bureau élu au dernier Congrès du club. Notamment le président Franck Happi et ses trois vice-présidents que sont Paulin Zuko, Polycarpe Kenmogne et Bernard Yankam. Quelques jours après avoir pris acte de leur départ, le prince Ngassa Happi vient de mettre sur pied un Comité Provisoire de Gestion (CPG) du club des Nassara Gamakaï. Or parmi les promus, les trois vice-présidents démissionnaires reviennent aux affaires.

En effet, la présidence de ce CPG sera assurée par Polycarpe Kenmogne, ex deuxième vice-président de Franck Happi. Celui-ci aura pour vice-président Ben Solo Pierre, un ancien joueur du club. Au secrétariat général, Me Payere a été nommé et la trésorerie générale, Feuzing Greg. Emmanuel Wakam, Joseph Kamga, Ngassa Valéry et l’ancien troisième vice-président Yankam Bernard sont des membres du Comité. Ces 8 personnes sont placées sous la tutelle de Polycarpe Tchatchueng et de l’ex premier vice-président du Bureau de Franck Happi, Paulin Zuko. Ce Comité aura pour mission de poursuivre l’administration du club, assurer la discipline et surtout préparer la prochaine assemblée générale des Nassara.