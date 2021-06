Toko Ekambi : « faire des progrès dans la finition »

« On sait qu’en Afrique, Cameroun – Nigeria c’est l’une des plus grosses affiches. Ça fait plaisir de gagner le Nigeria 1-0. Ce n’était pas un match amical ; on l’a joué à fond et je pense qu’on mérité la victoire. On est fier d’avoir mis fin à cette mauvaise série (de 21 ans sans victoire contre le Nigeria, Ndlr.).

C’est sûr qu’en deuxième mi-temps, le Nigeria avait plus d’occasions, plus de ballons. On a fait une très bonne première mi-temps. On sait que dans le football de haut niveau, le match peut basculer des deux côtés. On a su être intelligents. On a marqué dans notre temps fort et le Nigeria n’a pas su le faire. Donc, c’est une belle victoire.

Nous devons encore faire des progrès dans tous les domaines, que ce soit défensivement, dans la possession de balle et la finition aussi. Ça, c’est avec le temps, c’est avec le travail. Il va falloir plusieurs regroupements pour mettre les choses en place ».