Samuel Eto’o et le fric de la fédération

Samuel Eto’o, ancien capitaine des Lions Indomptables, ancien joueur du FC Barcelone, détenteur de multiples records du football africain est devenu Président de la Fécafoot après une élection des plus agitées et des plus mouvementée que le football camerounais ait connu. Et c’est une bonne chose qu’il ait décidé que son aura plane au dessus des querelles intestines qui ont fragilisé et, disons-le clairement, détruit le football camerounais.

Mais il se présentait aussi comme le seul messie capable de remettre le football sur le droit chemin. La corruption, les magouilles, devaient s’arrêter.

Deux mois après, et même sans attendre la fameuse formule chère aux Américains des premiers cent jours, le bilan est plus que mitigé. Et de l’intérieur de son propre comité exécutif, ça gronde.

Si on espérait que ledit comité allait statuer sur le lancement du championnat qui aurait été convenu pour débuter courant février 2022, aucune ligne du rapport de cette réunion ne porte sur les championnats nationaux. Mais c’est le procès de son propre bureau qui a eu lieu, et un membre a été suspendu pour une durée de trois mois.

Mais de la bouche même du Président, on apprend que des millions d’argent de la Fécafoot ont été sorti pour calmer les membres même de son bureau qui avaient des différends financiers avec la fédération, ce qui peut surprendre puisque l’impression que ça donne est que l’on s’auto paye, que l’on se distribue de l’argent entre soi, négocié dans le cachot et le silence du Comité Exécutif.

Que l’on paie de l’argent à Nyassa Soleil quelque soit les raisons, à Nkou Mvondo, ou un un avocats toujours liés au groupe en place au Comité Exécutif s’apparente à la justice des vainqueurs puisqu’ils ne sont pas les seules personnes ou entités à qui la fédération doit de l’argent. Pourquoi commencer la distribution par les amis ?

Moussa Njoya, Politologue et enseignant, consultant du média Jeune Afrique Economique, a dénoncé des dépenses folles engagées par le Comité Exécutif de Samuel Eto’o durant le premier mois de sa mandature.

Si sa publication a été dénoncé par des injures et autres invectives des affidés, elle a provoqué un schisme au sein du Conseil Exécutif, Eto’o reprochant à ses collaborateurs de le critiquer dans les médias et c’est donc pour les faire taire qu’il va décider de la suspension de Guibai Gatama, le délégué de l’Extrême-Nord. Une suspension au demeurant illégale puisqu’elle ne figurait pas dans la l’ordre du jour de la réunion, tout comme l’aura été le remplacement du Secrétaire Général par Intérim lors d’une réunion du bureau d’urgence.

Si en tant que joueur Samuel Eto’o respectait les règles du jeu. Comme dirigeant, ce qu’il montre jusqu’ici n’est différent en rien de tout ce qui s’est passé avec ses prédécesseurs. Peut-être que si puisque c’est désormais de notoriété publique.