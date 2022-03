Mondial 2022 : Samuel Eto’o fixe déjà les objectifs

« Chers Lions, permettez-moi tout d’abord de vous dire un grand bravo. Un grand bravo les gars, bravo !!! je vous ai dit que le match sera long. Vous avez fait le job. Mais je vais vous dire une chose : je ne vais pas au Mondial pour sortir au premier tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un job énorme à faire et vous une grande responsabilité. On ira au Qatar avec une autre mentalité ; si les autres peuvent gagner pourquoi pas nous ?

On change notre façon d’aller dans les Coupe du monde. On change les mentalités et ça commence maintenant. Commencer à anticiper votre Coupe du monde mentalement. On n’ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd’hui est énorme, mais ce que vous allez faire en novembre – décembre au Qatar sera beaucoup plus grand.

Nous aînés nous ont montré le chemin. Mais jusqu’à preuve du contraire, on n’a joué qu’un quart de finale. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous, mais ils ne sont pas meilleurs que vous. Les gars, croyez-moi, on va écrire une histoire ».