Lions indomptables : efficacité face au but, une préoccupation majeure

Nouvelle journée pour l’équipe nationale du Cameroun, toujours dans sa bulle au Complexe Mundi de Yaoundé. Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers préparent leur premier match des éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions indomptables affrontent le Malawi au stade principal du Complexe sportif d’Olembé ce vendredi. A moins de 24 heures de la rencontre, Antonio Conceiçao ne laisse rien filtre sur son onze probable.

Le sélectionneur peaufine sa stratégie à l’abri des regards. En gardant à l’esprit que sa plus grande préoccupation, c’est la capacité de ses joueurs à concrétiser les actions. Mercredi matin, le technicien portugais a travaillé sur le plan offensif avec 13 joueurs dont tous les attaquants. En soirée,

les LionsIndomptables ont effectué la reconnaissance du terrain. Pour leur première séance sur la pelouse du stade de 60 000 places, la séance était axée sur la mise en place tactique mais aussi l’adresse devant le but.