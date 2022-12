La fédération camerounaise de football a publié un communiqué pour confirmer la mise de côté des 21 Lions U17 qui ont échoué le test de l’IRM du poignet. Ils sont donc tous plus âgés que 17 ans et ont tenté de faire les sélections.

« La Fédération camerounaise de football informe l’opinion publique que dans le cadre des préparatifs du tournoi UNIFFAC Limbe 2023, qualificatif au prochain championnat d’Afrique des nations des U17, 21 joueurs sur les 30 actuellement en stage ont été recalés à l’issue des tests de l’IRM. Ils ont aussitôt été sortis du groupe ». Communiqué Fécafoot

Il précise aussi que « Des mesures ont immédiatement été prises pour leur remplacement numérique ».

Depuis un an que les administrateurs de la FÉCAFOOT ont été élus, le football jeune est l’un des laissez-pour-compte. Puisqu’il n’y a aucun championnat qui se joue, on peut imaginer que les sélections sont gérées de manière aléatoire. On peut logiquement se poser la question de savoir comment se font les détections. Cette situation concerne outre les Lions U17, mais aussi les U20.

Mais le communiqué fait dans la diversion et tourne à l’avantage du Président de l’institution, une situation particulièrement embarrassante.

« Cette action est la résultante des instructions rigoureuses données par le Président de La FECAFOOT agissant sous mandat du COMEX, aux fins de mettre un terme aux tripatouillages sur les états civils qui ont, par le passé, terni l’image de l’instance faîtière du football camerounais ». Communiqué Fécafoot

Sans restructuration complète du football jeune, avec des compétitions et des tournois réguliers, la numérisation des licences et des activités du joueur, le suivi des transferts, la digitalisation de l’ensemble des processus, on ne sera pas sorti de l’auberge.