Après avoir longtemps boudé le Cameroun, Jean-Pierre Nsamé rêve d’avoir une nouvelle chance avec les Lions indomptables. Auteur de 9 buts en 13 matchs toutes compétitions cette saison, l’attaquant de Young Boys compte uniquement sur ses performances pour convaincre le sélectionneur Rigobert Song.

La Coupe du monde 2022 au Qatar ? Jean-Pierre Nsamé veut la jouer avec l’équipe nationale du Cameroun. Mais c’est peut-être un peu tard. Le pays des Lions indomptables lui a en effet longtemps fait la cour. En vain. Au point où le précédent sélectionneur des quintuples champions d’Afrique avait dû faire une croix définitive sur le meilleur buteur de l’histoire du championnat suisse sur une saison.

« J’ai parlé de Nsamé au moment où il fallait parler de lui. Nous devons passer à autre chose. La sélection nationale ne se gère pas sur des états d’âme. Quand on veut venir en sélection, on le prouve par des actes », avait lâché Antonio Conceiçao dans une interview en mars 2021 avec Fifa.com. Jean-Pierre Nsamé semble avoir compris le message. « Je n’ai jamais manqué de respect au Cameroun. Je suis Français et Camerounais. Des gens choisissent d’abord la France après le Cameroun. Moi j’ai choisi le Cameroun je n’étais encore personne, a confié le joueur de 29 ans dans un live Instagram avec nos confrères de La Tanière 237. Je n’ai aucun contact avec le staff actuel ».

Nsamé veut mériter sa place

S’il veut une dernière chance avec le Cameroun, Jean-Pierre Nsamé (9 buts en 13 matchs toutes compétitions) compte s’appuyer sur ses performances en club. « Je me contente de faire mon travail sur le terrain. Si le sélectionneur juge que je mérite d’être sélectionné, alors, il va me convoquer »,dit-il. Et d’ajouter : « Quand j’ai été appelé, c’était en raison de mes performances sur le terrain, j’estime que ce serait toujours le cas, pour une convocation. Je n’appellerai jamais quelqu’un pour avoir plus de chance d’aller en sélection, même si je connaissais le président de la Fécafoot. Je ne voudrais pas avoir un message dans mon téléphone me disant que je dois quelque chose à quelqu’un qui aurait facilité une convocation en équipe nationale ».