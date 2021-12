Fisc espagnol : Samuel Eto’o doit près d’un million d’euros

L’ancien joueur du Real Madrid, de Mallorca, du Barça et désormais président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o doit près d’un million d’euros au fisc espagnol. Selon l’AFP, le nom de la star camerounaise apparait sur la liste de « débiteurs » auprès des finances publiques d’après un rapport publié lundi. « Eto’o Fils Samuel » doit en effet, selon ce document, 981.598,19 euros au Trésor Public espagnol. Soit près de 644 millions de francs CFA.

En novembre 2016, le parquet espagnol avait requis à l’encontre du Camerounais des peines représentant au total dix ans de prison et une amende de 18 millions d’euros, accusant le joueur de ne pas avoir payé 3,9 millions d’euros tirés de ses droits à l’image lors de son séjour au FC Barcelone. Contacté par l’AFP, le fisc n’était pas autorisé à donner plus d’informations, notamment sur l’origine de la dette, et ne pouvait pas dire si Samuel Eto’o apparaissait pour la première fois sur cette liste, dont les critères viennent de changer.