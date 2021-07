Fécafoot : les membres de l’Assemblée en conclave

Au terme de la vérification du quorum ce matin, 102 délégués sur 111 attendus, ont répondus présents à la session extraordinaire de l’Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) ce mardi. Les travaux placés sous la houlette du patron par intérim de l’instance, ont pour principal point à l’ordre du jour, l’adoption des nouveaux textes de la Fédération. Notamment : les statuts, le futur Code électoral, le Code éthique et le règlement financier. Ce rendez-vous, autorisé, puis annulé avant d’être à nouveau autorisé par l’autorité administrative compétente, rentre dans le cadre du chronogramme du processus de révision des textes puis de l’organisation de nouvelles élections à la Fécafoot, validé le 11 juin dernier par la FIFA.

Ainsi donc, cette Assemblée générale devrait déboucher sur l’adoption desdits textes,. Suivra ensuite, conformément au chronogramme, le lancement du processus électoral. D’abord l’élection des membres des Commissions indépendantes et des Organes juridictionnels au cours de ce même mois de juillet. Puis, l’élection des exécutifs des Ligues Départementales, des Ligues Régionales, ainsi que des délégués à l’Assemblée Générale de la Fécafoot, prévue pour se tenir respectivement en août et septembre. Tandis que l’élection du président et des membres du futur Comité Exécutif (Comex) de la Fécafoot est annoncé pour se tenir en octobre prochain.

« La Fécafoot invite l’ensemble des acteurs à se mobiliser pour que dans la sérénité, le dialogue et la concorde, prévale l’intérêt supérieur de notre pays le Cameroun. Elle s’engage à communiquer en temps utile les modalités liées aux opérations d’adoption des textes et d’organisation des élections », a promis Seidou Mbombo Njoya.