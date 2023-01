Les relations politiques et diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie sont au plus bas depuis des années. Et c’est un secret de polichinelle. Les deux pays se sont interdits le survol de leur territore. La compagnie aérienne du Royaume de Mohamed VI est le transporteur officiel de la compétition. Et à ce titre, c’est elle qui devrait transporter les différentes délégations jusqu’en Algérie. Sauf qu’aucun avion en partance des aéroports du Maroc ne peut atterrir directement en Algérie. Et les autorités algériennes ne veulent faire aucune exception.

Tel que l’indique le site DZFoot.com, l’espace aérien algérien est fermé aux avions marocains, sur décision des autorités algériennes en août 2021. C’était dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques entre les deux États.

Le Maroc va t-il passer à l’acte?

Pour voir clair, la fédération royale marocaine de football a tenu la semaine dernière une réunion de son bureau dirigeant. Le communiqué final explique ceci:

« une missive a été envoyée à la CAF pour l’aviser de la nécessité du respect du cahier des charges de l’organisation des compétitions continentales, notamment dans le fait de faciliter les procédures aux équipes participantes. L’instance fédérale a exigé de la CAF que les Lionceaux voyagent via un vol spécial de la Royale Air Maroc (RAM), transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine ville-hôte des matchs du Onze National. Au cas ou cette demande était refusée, les membres du comex de la FRMF ont affirmé à l’unanimité que l’équipe nationale ne participera pas au tournoi » Communiqué FRFM

Selon le média public Le Matin, la CAF n’avait toujours pas répondu à la demande de la FRMF.

À deux jours du début du CHAN 2023, la fédération marocaine devrait se réunir pour prendre une décision finale. En attendant, les Lions de l’Atlas U23 poursuit sa préparation. Ce lundi, ils ont battu l’Ethiopie sur le score de 2 buts contre 1.