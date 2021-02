CHAN 2021 - Maroc vs Cameroun : Et un quatrième (4-0)

Et c’est en profitant d’une erreur du gardien Kerrido à la 28e minute de jeu que Bouftiny ouvre le score.

Et après une belle lecture sur un mauvais placement défensif, Rahimi double la mise.

À la mi-temps, le Maroc mène sur le score de 2 buts contre 0.

Dépassé. Tel est le constat que l’on peut dresser alors que l’on joue la 70e minute du match de demi-finale de la CHAN. Le Maroc, rassuré par son avance de deux buts, a décidé de se la jouer tactique en étirant au maximum les lignes. Les camerounais se laissent prendre au piège, et ne gèrent pas les espaces. C’est ainsi que le temps s’égrène inlassablement.

Coup franc du Cameroun dans son tiers défensif. La balle est remise en jeu de manière horizontale au centre, alors que le défenseur central ne s’y attendait pas. Kerrido aussi était excentré logiquement. Sauf que Rahimi qui est plus vif, réoriente la balle dans le but vide. 3-0. On jouait la 72e minute. La messe semble dite.

Et un quatrième :

Sur ce but, le VAR s’est totalement trompée et vraiment de beaucoup parce que le joueur qui inscrit le but est au départ de l’action hors-jeu. N’empêche que 3-0 ou 4-0 c’est humiliation pareille.