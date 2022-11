66e minute. André Onana sauve les Lions du 2-0 en repoussant une reprise cadrée de Vargas consécutive à un centre côté droit ! Le gardien de l’Inter Milan signe un geste décisif sur sa gauche.

57e minute. Choupo-Moting esseulé en attaque, pénètre dans la surface de réparation côté droit et pousse son effort en faussant compagnie à Akanji puis il frappe du pied droit dans un angle fermé. Impeccable, Sommer bouche son côté et concède le corner. Lequel ne donne rien.

48eme minute: Embolo tue le Cameroun et donne l’avantage à la Suisse!

Initiée côté gauche par une belle talonnade de Vargas pour Xhaka, l’action se prolonge vers la droite où Shaqiri déborde et centre à ras de terre. Seul face au but, Embolo place une reprise puissante et gagnante du pied droit. La Suisse ouvre le score.

Une première mi-temps tout en contrôle pour les Lions Indomptables. La sélection nationale a eu des occasions franches de but et aurait pu prendre les devants.

Si la Suisse a pris le taureau par les cornes dès l’entame de la rencontre, les Lions Indomptables ont dominé les débats lors de la première mi-temps. L’équipe de Rigobert Song a eu plusieurs occasions de prendre les devants.

À la 10e minute, Mbeumo est superbement lancé à gauche. Il accélère, rentre dans la surface de réparation, et décoche une frappe qui est repoussé par Yan Sommer. Toko Ekambi qui suivait manque sa reprise qui va au dessus.

Puis Choupo-Moting chippe une balle à Akandji, accélère, entre dans la surface de réparation et frappe. Mais elle est écrasée et est facilement repoussé par le gardien. On jouait la 14e minute.

Hongla aura sa chance à la 30e minute après un travail très intéressant de Fai et un relais astucieux de Choupo-Moting. Widmer évacue ensuite le ballon en corner.

Le premier match du groupe G, un groupe très dense, est lancé. Le Cameroun a une tâche difficile devant lui, mais pas impossible. En attendant, le Cameroun retient son souffle. Que nos ancêtres nous viennent en aide.