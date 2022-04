CDM 2022 : ce que Guardiola a dit à Mahrez après l’élimination

« Riyad est un peu triste parce qu’il n’est pas à la Coupe du Monde avec l’Algérie. Je lui ai dit : "Vous avez marqué à la 118e minute et vous y allez mais vous concédez à la 124e minute et vous perdez. Ce n’est pas comme au basketball où tu as du temps mort ou le tennis où tu peux t’asseoir entre deux services pour penser. Au football, il y a de nombreuse fois où tu peux bien jouer et perdre. Tu ne peux pas trouver d’explications, c’est le football" », dixit Pep Guardiola.

« Riyad est un peu triste parce qu'il n'est pas à la Coupe du Monde avec l'Algérie. Je lui ai dit : "Vous avez marqué à la 118e minute et vous y allez mais vous concédez à la 124e minute et vous perdez." Tu ne peux pas trouver d'explications, c'est le football. »

Pep Guardiola pic.twitter.com/ujojonWpHK — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 5, 2022

Après avoir remporté le match aller des barrages à Douala (0-1), l’Algérie s’est en effet inclinée à domicile face au Cameroun (1-2) au retour. Les Fennecs tenaient pourtant leur qualification jusqu’à la 118e minute de prolongations après l’égalisation d’Ahmed Touba. Mais c’était sans compter sur un Toko Ekambi qui éteignait la lumière au stade Mustapha Tchaker de Blida dans les ultimes secondes du temps additionnel (1-2, 120e+4).