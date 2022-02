CAN 2021 : premier échec de l’ère Samuel Eto’o

Pourtant, leur principal joueur et capitaine, Mohammed Salah a été tenu avec brio par le jeune Nouhou Tolo que beaucoup découvre encore puisqu’il évolue dans la MLS à Seattle, un championnat peu médiatisé chez nous.

Ainsi donc, la sélection toute déjantée du Cameroun, dirigé par un Président omnipotent quitte la compétition qu’elle organise en demi-finale. On peut donc dire clairement que l’histoire ne fait que du balbutiement, 50 ans plus tard.

L’autre constante de ce tournoi est que le sélectionneur Conceiçao n’a aucune autorité sur les joueurs. La séance de pénaltys nous l’a clairement révélé. Mais bon sang, quelle honte il nous a foutu en mondovision d’envoyer des joueurs qui n’ont aucune idée de quoi faire, mais de comment ? Comment a t-il fait pour ne pas voir lors des entraînements que Clinton Njié, même par miracle, n’aurait pas pu viser la cible ? Les joueurs ont-ils boycotté la séance de tirs ? Il se pourrait hein, ils pouvaient réclamer que l’on double leur prime !

Qui peut m’expliquer pourquoi des 28 sélectionnés, le Cameroun a effectivement fait tourner aussi peu ?

Lors du dernier match des Lions au Stade Japoma contre les Eléphants du Sénégal, comment se fait-il que des joueurs qui y étaient, et qui ont même joué quelques minutes, n’aient pas été appelé dans la liste des 28 quelques semaines plus tard ?

Qui pour expliquer comment Jerôme Onguéné, qui a négocié avec succès les deux matchs contre la Côte d’Ivoire, puis l’entièreté de la rencontre contre le Burkina Faso, ait été écarté sans ménagement, et ait même été bouté de la liste des 23 contre l’Égypte ? Après tout, c’est le seul camerounais qui joue titulaire dans un club qui joue régulièrement la Champions League !

Comment comprendre que dans la hiérarchie des attaquants, Bassogog, qui n’a plus de club et qui n’a pas joué depuis l’année dernière, ou Clinton Njié, qui a inscrit un seul but en Lions en 2015 à ses débuts, passent en avant de Choupo Moting, de Ganago, de Stéphane Bahoken dans la hiérarchie de Conceiçao ?

Et cette propension qu’ont les camerounais à bavarder sur les réseaux sociaux, animé par le Président de la Fédération, qui aime à s’entendre assener des punchlines de manière répétitive, qui saoule avec ses visites intempestives dans les vestiaires, à donner conseil sur conseil qui détonne avec son être ! Le premier Président Influenceur Web, soutenu par une armée de brailleurs impénitents, qui distribue tout l’argent de la Fecafoot aux Lions Indomptables alors que les ligues de quartier, d’arrondissement, départementales, régionales et les ligues jeunes n’ont aucun fonds pour rouler.

Pour sa première compétition en tant que Président de la fédération, c’est un premier échec. Comme tout ce que Samuel ETO’O touche comme le dit la maxime ?