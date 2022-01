CAN 2021 : pourquoi les spectateurs de Japoma ont hué les Ivoiriens et acclamé les Egyptiens

La réponse est simple. Les Ivoiriens, comme plusieurs nations africaines et européennes, souhaitaient la défaite des Lions Indomptables contre les Comores. Ils ont participé de manière pro-active aux différentes campagnes qui ont été interprétées, à tort ou à raison, comme étant dénigrantes par rapport au peuple camerounais. On pense à la controverse sur la véracité des tests COVID-19 qui n’a pas pénalisé les joueurs camerounais durant le tournoi, de la décision de la CAF qui a refusé de créer un précédent en laissant jouer un gardien de métier qui venait tout juste de sortir de sa période de positivité qui n’a duré que deux jours, etc...

Waaaah !!! Quelle équipe, quel COURAGE, l’Afrique est fière de cette vaillante équipe Comorienne @fedcomfootball pic.twitter.com/XrY8XxRXNd — Didier Drogba (@didierdrogba) January 24, 2022

Et puis, cette arrogance qui a fait que leur joueur mythique, Didier Drogba, félicite une sélection des Comores qui venait pourtant de sortir de la compétition.

En quelques heures, des centaines de Camerounais ont pris d’assaut le web pour apprendre l’hymne de l’Égypte. Et une bonne partie de la foule a fait le déplacement dans le but particulier de tout faire à leur niveau pour donner de la force à l’élimination de la Côte d’Ivoire. Vuvuzuela, chansons de guerre, ou de circonstance, il fallait simplement faire autant de bruit que possible.

#TotalEnergiesAFCON2021#TeamEgypt#TeamCotedIvoire Most of the supporters here to watch the match between Cote D'Ivoire and Egypt at the Japoma Stadium want Egypt to win. pic.twitter.com/5hmSCpq5Vm — CRTVweb (@CRTV_web) January 26, 2022

Autant à Abidjan, à Bouaké, il y a eu des destructions suivant cette élimination, autant au Cameroun, des scènes de joie vibraient dans les rues.

Voici quelques illustrations de cette soirée folle de mercredi...

Japoma vibre après le tir victorieux de Salah

Pourquoi détester la Côte d’Ivoire ?