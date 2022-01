CAN 2021 - Julien Mette (ex-Djibouti) : « Les techniciens africains très en retard tactiquement »

Quinze sélectionneurs locaux et neuf européens étaient à la tête des équipes présentes au Cameroun pour la CAN 2021. Ce rapport favorable aux techniciens locaux a été l’occasion pour la chaîne française RMC de faire un débat lors de son émission l’After Foot qui consacre une heure à la CAN tous les soirs. Invité pour son expérience africaine, Julien Mette (ex-sélectionneur Djibouti) a sorti la sulfateuse alors que les panélistes évoquaient la possibilité pour les entraîneurs africains d’entraîner en Europe. Retard tactique, manque d’identité de jeu, pour lui aucun entraîneur africain ne peut entraîner en Europe.

« Je suis désolé de le dire mais quand je regarde les projets tactiques, on est encore très loin du football moderne, de ce qu’on a vu à l’Euro. Il y a plein de choses... Là, vous étiez en train de dire Belmadi en Europe. Moi, je me dis quel club européen va prendre un entraîneur africain ? Sur les projets et identités de jeu que je vois ; que ce soit un projet de défendre bas et d’utiliser les contres ou l’inverse, c’est pas assez affirmé et on est encore loin des tendances qu’il y a en Europe. Je ne parle pas de systèmes, mais de modulation ou de micro-tactique. Ou de profil. Il y a très peu d’entraîneurs africains qui sont sur les défenseurs centraux relanceurs, celui qui conduit le ballon, ce que Guardiola appelle la conducion. Conduire le ballon pour fixer et donner le ballon au dernier moment. Ces tendances modernes, de modulation aussi, c’est-à-dire on a un système quand on défend et un système quand on attaque... je suis désolé, sur 24 équipes dans cette CAN, il n’y en a pas trois qui le font. Or là, ce sont les tendances foot moderne. Et l’autre fois, je comparais avec la Copa America. Moi, je la regarde, parce que de là-bas, viennent beaucoup de tendances tactiques. On sait que La Volpe a inventé une modulation : tu fais descendre ton 6 au milieux des défenseurs centraux. Ça a déjà une dizaine d’années mais il y a beaucoup d’innovation là-bas. Dans cette CAN, il n’y a aucune équipe qui joue en jeu de position. On est encore tactiquement très en retard. Désolé de le dire, mais je suis honnête, les projets de jeu les plus complets, ceux qui sont les plus travaillés, ceux où il y a le plus de certitudes sur ce qu’on fait quand le ballon est là, à la récupération, à la perte de la balle sont ceux de Vahid et de Djamel Belmadi. »

Ecoutez l’extrait :