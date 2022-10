Brésil : blessé, Paqueta espère revenir pour le Mondial

Face à Southampton (1-1) dimanche en Premier League, le milieu offensif de West Ham Lucas Paqueta (25 ans, 34 sélections et 7 buts) a été touché à l’épaule. Alors que sa participation à la Coupe du monde 2022 semblait incertaine, l’international brésilien a donné de nouvelles rassurantes sur le réseau social Instagram.

« Lors du dernier match de West Ham, contre Southampton, je me suis blessé à la clavicule droite. J’ai fait un examen aujourd’hui et il s’est avéré que c’était une blessure au ligament. Je vais bien, c’était juste une frayeur. Dans les deux prochaines semaines je serai de retour et bientôt je serai sur le terrain avec les Hammers », a assuré Lucas Paqueta, qui devrait être prêt pour le Mondial au Qatar. Idem pour Charlison, attaquant de Tottenham, lui-aussi blessé. Rappelons que le Brésil va affronter le Cameroun en phase de groupes de cette Coupe du monde au Qatar.