Il n’aura porté le brassard de Capitaine des Lions Indomptables que pendant quelques mois. Sauf que ces quelques mois ont été instrumentals dans l’épopée glorieuse des Lions Indomptables. On ne va pas exagérer si on affirme sans trop se tromper que ce fut l’équipe la moins attendue de la CAN 2017. De tous les scénarii, personne ne pouvait s’attendre à remporter un trophée avec ce groupe de joueurs. Sans dénigrer le talent, ce fut le groupe des Lions Indomptables les moins doués en bling bling de l’histoire. Mais elle avait une arme secrète, son groupe de leadership sous la commande de Benjamin Moukandjo.

Il a fallu trouver des moyens pour gérer les différentes humeurs des uns et des autres. Certains prenaient leurs ordres au téléphone et tentaient de destabiliser la tanière avec des suggestions de grève et de boycott. Mais le groupe de leadership était alerte, aux aguets, et contrôlaient l’information.

À la fin, même les plus frondeurs étaient heureux de ce cinquième triomphe continental. Une cinquième Coupe d’Afrique des Nations offert au Président Paul Biya et au peuple camerounais.

Et quand il a senti les problèmes se pointer à l’horizon, il a su tirer sa révérence, avec honneur et humilité. Son nom reste ancré dans les méandres de notre histoire collective comme étant l’un des quatre capitaines à avoir offert un trophée de la CAN au Cameroun. Benjamin Moukandjo accompagne à ce titre d’illustres prédécesseurs: Théophile Abéga, Mbouh Mbouh Emile, Rigobert Song.

Son après-carrière a aussi démarré pied au plancher. Analyste Bein Sports depuis bientôt un an, il va faire partie du dispositif de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cette Coupe du Monde est l’événement foot de l’année et ce beIN Sports va diffuser l’ensemble des rencontres. Choisi pour la qualité de ses analyse, sa connaissance de la tactique, son intelligence et son élocution soignée, Benjamin Moukandjo va analyser les rencontres directement de Doha au Qatar. Il y sera durant l’entièreté de la compétition, du 20 novembre au 18 décembre.