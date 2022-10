Mal embarqué en compétition européenne, le FC Nantes garde l’espoir d’une qualification aux seizième de finale. Et pourtant il a fallu attendre la dernière minute du match pour que l’espoir renaisse. Entré en cours de jeu, à la 73e minute, c’est l’international camerounais Ignatus Ganago qui va marquer le but de la victoire. C’est par une puissante frappe croisée poteau rentrant que Ignatius Ganago va offrir les trois points de la victoire à son club.

Les Nantais n’ont pourtant pas réussi à emballer la rencontre et ils n’ont jamais réussi à afficher de la maîtrise face à une équipe de Qarabag joueuse, qui a donné énormément de rythme à la rencontre. Les visiteurs ont entamé la partie pied au plancher, en mettant la pression sur les Nantais et en multipliant les centres et les tirs. Mais sur une de ses premières occasions, le FCN a profité d’une énorme boulette du gardien qui a loupé son dégagement pour ouvrir le score d’une frappe chirurgicale aux vingt-mètres de Blas (1-0 ; 16e). Son 2e but de la saison, plus de deux mois après son penalty inscrit à Marseille, le 20 août dernier.

Cette ouverture du score a lancé les Jaune et Vert et leur meneur de jeu, instigateur de la grande majorité des actions nantaises.

Malheureusement, les Canaris ont craqué trop rapidement après la pause, Lafont concédant un penalty sur Ozobic après une perte de balle de Merlin. Le milieu de terrain azéri s’est fait justice lui-même (1-1 ; 54e). Nantes a d’abord dû subir la furia de Qarabag avant de tenter de forcer la décision en fin de match. Les entrées en jeu de Simon et Sissoko ont fait du bien aux Canaris mais c’est surtout celle d’Ignatius Ganago qui a fait la différence. Entré en jeu à la 78e, l’ancien attaquant du RC Lens a marqué d’une frappe croisée magnifique, poteau rentrant, à la 90e+4 (2-1). Dans le même temps, Fribourg égalisait face à l’Olympiakos, assurant à minima au FCN la troisième place synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Europa.

Les Canaris joueront donc leur qualification à Athènes, jeudi prochain, mais dépendra du résultat du match entre Qarabag et Fribourg, déjà qualifié.