Les Lions Indomptables du Cameroun devaient livrer deux matchs amicaux avant le début de la Coupe du Monde. Rigobert Song et son groupe devraient nous offrir une confrontation Cameroun – Jamaïque le 9 novembre au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Cela devait servir comme le match d’au revoir avant le débarquement pour la Coupe du Monde. Le 18 novembre, le Panama devait nous servir de sparring-partners avant notre premier match de la Coupe du Monde.

Tel que Camfoot l’avait revelé dans un précédent article, au vu des dates de libération des joueurs, la tenue du premier match pose problème. C’est que la FIFA et les clubs européens s’étaient entendus pour ne libérer les joueurs qu’une seule semaine avant la Coupe du Monde. Avec la décision de tenir la compétition hors calendrier normal, c’est-à-dire en juin – juillet, les championnats ont dû chambouler leur calendrier. C’est donc en compensation que les joueurs seront libérés le plus tard possible.

La plupart des ligues arrêtent leurs activités le 13 novembre. Et ce n’est que le 14 novembre que les sélections devraient commencer à récupérer leurs joueurs. Les meilleures sélections européennes débuteront effectivement leur stage le 14.

Cameroun – Jamaïque, des dates de libération de joueurs qui interrogent

Si on se fie à la tendance, très peu de Lions Indomptables seront prêts ce jour là. Généralement, après l’arrêt des compétitions, certains vont faire un tour dans le Cameroun profond. Officiellement ce serait pour dire « aurevoir » à la famille avant une compétition majeure. Cela s’est toujours passé ainsi.

Les sélections organisées vont mettre tout en jeu pour gérer de manière stricte les déplacements de ses sélectionnés. Pour celles là, une semaine de préparation, c’est suffisant. Et les Lions Indomptables, seront-ils à la hauteur en terme organisationnelle?

Cela ne semble pas être le cas pour le match Cameroun – Jamaïque programmé le 9 novembre au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. À moins que l’on ne fasse jouer une autre sélection, les A’ ou encore les U23.

Les Lions Indomptables pourront-ils recevoir les armoiries de la République comme cela fut jadis le cas ? On attend des réponses.