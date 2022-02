Antonio Conceicao : faire tourner, espérer une défaite pour justifier ses choix ?

Lors de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le portugais a affirmé vouloir faire des changements puisque ce match se joue simplement 48 heures après le match précédent. Avec 120 minutes de jeu dans les jambes, il est carrément certain que les joueurs n’auront pas récupéré.

Tel qu’il le dit lui-même, « ce n’est pas facile de jouer 48 heures après avoir joué 120 minutes. Scientifiquement c’est prouvé que les joueurs n’auront pas récupérés totalement. C’est difficile qu’un joueur récupère à 100%. On a pris une gifle, car on a pas atteint nos objectifs. Émotionnellement hier les joueurs étaient très abattus. On va essayer de travailler leur motivation. On va aussi essayer de rafraîchir l’équipe. Je ne vais pas vous le cacher car c’est impossible d’aligner les mêmes après 120 minutes, 48 heures après ».

Il va ainsi y avoir un gros turnover.

Mais comment tout se transige dans le cerveau de Conceicao ? une grosse performance des back-benchers et la polémique va enfler de plus belle sur ses choix précédents et porta à court terme l’emporter. Une défaite honorable après s’être bien battu contre un bon Burkina Faso le confortera dans ses souliers.

Qui aimerait être à sa place ce samedi ?