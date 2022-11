Affaire équipementier: Samuel Eto’o perd face à Le Coq Sportif

La décision du tribunal du commerce de Paris a été rendue public ce jeudi dans l’affaire Fécafoot – Le Coq. Samuel Eto’o et la Fédération Camerounaise de Football ont perdu leur pari dans ce qui convient d’appeler l’affaire équipementier des Lions Indomptables. Le Cameroun sera bien obligé d’arborer les uniformes Le Coq Sportif à la Coupe du Monde 2022.

Un second procès, en dommages et intérêts, risque très bientôt de s’ouvrir. Et c’est bien celui-là qui fera le plus de mal à la Fécafoot. En effet, cette rupture unilatérale du contrat a fait perdre beaucoup d’argent à l’équipementier français.

Tel que l’explique Me Jean Tisseyrand, avocat en droit des affaires,

le timing de la rupture ne pouvait être si mal choisi. C’est à la veille des compétitions que les équipementiers, qui versent beaucoup d’argent aux fédérations, maximisent les ventes. Me Jean Tisseyrand

Et ce sont ces sommes qui aident à payer toutes les gratuités qu’ils offrent aux sélections nationales.

La Fécafoot n’est donc pas encore au bout de ses peines.

Voici les conclusions du tribunal dans cette affaire équipementier des Lions Indomptables