Zambo Anguissa, un exemple d’humilité

L’international camerounais a brillé de mille feux ce samedi soir sur les ondes de Canal Plus Sport alors qu’était présenté un documentaire en son honneur suivi d’une interview de qualité qui retrace le parcours de ce jeune homme. Déterminé, humble, on est surpris de cette manière simple, mais efficace de communiquer. Il est rare, très rare de voir un camerounais s’exprimer sans être narcissique. Pas de je suis très bon, pas de « je suis plus bon que bon », pas de « mon talent a forcé tel club à me donner une chance ».