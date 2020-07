PSG : un autre trophée pour Choupo-Moting

Après plus de 4 mois sans compétition, et après trois matches amicaux survolés, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouvaient enfin l’adrénaline d’un tournoi. Et de quelle manière ! En finale de la Coupe de France, face à l’historique Saint-Étienne. C’est avec le même onze que face au Celtic FC trois jours auparavant, et le même système en 4-4-2, que Thomas Tuchel s’est lancé dans l’arène du Stade de France. Et d’entrée de jeu, les Parisiens ont compris que le match serait à la hauteur de l’affiche : difficile d’entrer dans la surface stéphanoise et de passer la ligne médiane.