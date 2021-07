Olympiakos : première sortie réussie pour Pierre Kunde

Première sortie pour Pierre Kunde Malong sous le maillot de son club. Le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers de l’Olympiakos ont affronté mercredi les Bulgares du CSKA Sofia. Un match amical difficilement entamé par le Lion Indomptable et les siens. Après une première mi-temps serrée et pauvres en occasions nettes, Ahmedov ouvrait le score pour le CSKA Sofia (0-1, 59e). Un but qui a sonné le début des misères des Bulgares.

Les champions de Grèce se réveillaient en effet, prenant le contrôle du jeu. Au point de se créer rapidement de bonnes occasions. Pour Pierre Kunde et les siens, les efforts payent. Ahmed Hassan égalise d’abord (1-1, 63e). Puis Cumic, passeur pour le but de son coéquipier, trouvait à son tour le chemin des filets (2-1, 79e). Une première sortie et une première victoire pour Kunde avec l’Olympiakos.