Décevant ces dernières semaines avec le FC Nantes, au point d’être relégué sur le banc de touche durant trois matchs successifs toutes compétitions, Jean-Charles Castelletto a repris sa superbe forme. Jeudi en Ligue Europa, le défenseur camerounais a été exceptionnel, lors de la victoire de Nantes face à Qarabag (2-1).

En effet, les Canaris ont été dominés en début de rencontre. Sans les arrêts importants de Lafont devant Owusu et Kady, et la niaque de Jean-Charles Castelletto, Qarabag aurait ouvert le score rapidement et le sort de la rencontre aurait certainement été différent. Décevant ces dernières semaines, le défenseur camerounais du FC Nantes obtient une note de 7.5/10 pour sa performance XXL.

Pendant que son coéquipier avec qui il forme la paire axiale, Girotto était en difficulté, l’ancien Brestois a fait le travail. On l’a vu réaliser des interventions autoritaires à la Pallois, à l’image de son tacle sur Bayramov. En plus de ses duels gagnés, notamment dans la surface, le défenseur central a donné la passe décisive à son compatriote Ignatius Ganago, pour le but de la victoire (90e+5). Une performance qu’il n’est pas prêt d’oublier.