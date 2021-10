Mercato : Nicolas Nkoulou file en Angleterre

L’information a d’abord été dévoilée par le journaliste Adam Leventhal de The Athletic, avant d’être confirmée par Fabrizio Romano (Sky Sport Italia). Selon ce dernier, Nicolas Nkoulou a signé son contrat ce jeudi avec les Hornets et le deal sera officialisé dans les prochaines heures. A noter que Watford a changé d’entraîneur durant la trêve : Claudio Ranieri a remplacé lundi Xisco Muñoz.

Ancien défenseur central de l’AS Monaco, de Marseille et de Lyon, le défenseur camerounais était libre depuis le 30 juin, date de la fin de son contrat avec le FC Torino. Le champion d’Afrique 2017 avait signé avec le club turinois à l’été 2017 sous forme de prêt avant d’y être transféré un an plus tard. Apparu à 18 reprises en Serie A la saison passée, le joueur de 31 ans va poursuivre sa carrière en Angleterre avec l’actuel 15e de Premier League.

Nicolas Nkoulou joins Watford as free agent, done deal and here-we-go completed. Contract signed today, French centre back will be presented in the next hours. 🟡🇫🇷 #WatfordFC #transfers

Talks first reported by @adamleventhal, now deal completed for Watford.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021