Fécafoot: Paul Biya désavoue Samuel Eto’o

Samuel Eto’o et la nouvelle Fécafoot espéraient un décaissement de 13 milliards 800 millions FCFA pour préparer le mondial. Après débats dans les plus hautes instances de la République, Paul Biya a tranché. C’est l’essentiel de ce que revèle la télévision Vision 4 dans un reportage issu d’une enquête de son Directeur Général.

On peut se surprendre de comprendre pourquoi es dirigeants de la Fécafoot étaient si heureux de la qualification du Cameroun au mondial. Si la plupart des camerounais était heureux que l’on ait éliminé l’Algérie, certains avaient peut-être d’autres raisons. Les participations du Cameroun à cet événement planétaire ont toujours intrigués. Si en 1982, il s’agissait d’une découverte, en 1990, les problèmes de primes et les tensions entre joueurs et dirigeants ont géré la préparation. En 1994, c’était l’histoire de « mallette d’argent qui était restée dans les airs, entre Paris et New York ».

Paul Biya et les dernières coupes du monde

En 2002, le Cameroun était clairement la meilleure équipe d’Afrique. Les connaisseurs estimaient que ce groupe pouvaient aller au moins en demi-finale de la compétition. Mais une grève « idiote » des joueurs, à Paris, qui réclamaient d’être payés « uniquement en espèces sonnantes et trébuchantes » avant de décoller a plombé la préparation. Samuel Eto’o, Rigobert Song, Raymond Kalla, les dirigeants actuels étaient de ce groupe de grévistes.

En 2010, ce fut la bérézina. La lutte d’après brassard entre l’ancien et le nouveau capitaine. L’intégration des jeunes binationaux, Choupo-Moting et Joel Matis a été totalement perturbée par des guegueres ubuesques. Et cette fois là, pour une fois, il ne s’agissait pas d’argent. Mais de la lutte de égos.

En 2014, l’argent, le nerf de la guerre. Le Président de la fédération était encore le capitaine. Le Premier Ministre et le Cameroun ont été humiliés puisqu’avec le refus des joueurs de prendre les armoiries de la République, le Premier Ministre l’a confié à un Allemand, au coach Finke. Quelques jours de retard et préparation tronquée.

Le budget passe de 14 milliards à 4,5 milliards de FCFA

Le reportage de Vision 4 TV indique que c’est un camouflet que vient de subir les responsables de la Fécafoot. C’est la première fois qu’une somme aussi astronomique est requise pour une participation à une Coupe du Monde. Il y a eu d’innombrables discussions sur ce budget. Les arbitrages au niveau des services du Premier Ministre proposait une somme de 8 milliards de FCFA. C’est ce montant qui a été transmis à la Présidence de la République.

Mais les conseillers sportifs de la Présidence indiquent avec raison que la FIFA prend déjà en charge plusieurs rubriques. Ils considèrent le montant de 8 milliards de FCFA comme une tentative de « siphonnage de fonds publics ».

Ce sera le chef de l’État, Paul Biya, qui va trancher. Fort de plusieurs expériences de ce niveau de la compétition, l’homme-lion a décidé que ce sera 4 milliards 500 millions de FCFA. Mais ce montant n’intègre pas les primes de performance.

De presque 14 milliards, l’ardoise a été réduite à 4,5 milliards de FCFA. Et là encore, c’est une hérésie dans un pays qui manque de tout.