Malmenés par les vice-champions de Norvège, les coéquipiers de Michaël Ngadeu ont obtenu un nul précieux (0-0) jeudi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Un match nul vaut toujours mieux qu’une défaite. Ce jeudi, Michaël Ngadeu a regardé son club, La Gantoise, faire un partage de point avec le Molde FK. Dominés de bout en bout, les partenaires du défenseur international camerounais, consigné sur le banc de touche, ont résisté, sans jamais encaisser (0-0).

Face à l’actuel leader du championnat norvégien et vice-champion derrière le FK Bodø/Glimt la saison dernière, La Gantoise s’est pourtant créé de belles opportunités mais Cuypers (18e, 38e) et Kalstrom (43e) se sont montrés maladroits face au but adverse. A la deuxième mi-temps, les partenaires de Ngadeu ont plus défendu qu’autre chose.

Avec le nul vierge entre les Shamrock Rovers et Djugarden (0-0), les quatre équipes du groupe F sont à égalité parfaite à l’issue de la première journée.