Le retour du FC Nantes sur la scène européenne s’est bien passé jeudi soir. Même privé de Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et les Canaris sont venus à bout de l’Olympiakos de Pierre Kunde (2-1), lors de la première journée de la Ligue Europa.

La fête et la victoire. Le FC Nantes ne pouvait avoir l’un sans l’autre. Heureusement ! Grâce à un but de Guessand dans le temps additionnel, les partenaires de Jean-Charles Castelletto ont vaincu l’Olympiakos (2-1) jeudi soir, lors de la première journée de la Ligue Europa. Dix-huit ans après, le retour des Canaris sur la scène européenne est donc une réussite. Et l’on ne peut pas dire autant de la performance des deux Camerounais présents sur la pelouse du stade de la Beaujoire.

En effet, Ignatius Ganago peut nourrir des regrets côté nantais. L’ancien Lensois n’a pas vraiment donné raison à son entraîneur qui l’a titularisé pour ce match. On l’a senti un peu perdu sur le terrain, que ce soit à gauche puis à droite lorsqu’il a alterné avec Guessand. Il a été remplacé à la 69e minute par Moses Simon qui a apporté de la percussion sur son côté gauche.

En face, Pierre Kunde Malong n’a pas plus brillé que ça. Le milieu camerounais de l’Olympiakos a lui-aussi vécu un match compliqué. Il a surtout manqué d’assurance et de justesse dans ses relances.