Ligue 1 : Toko Ekambi prévient Moukoudi et Neyou

L’Olympique Lyonnais a failli perdre un précieux point samedi, lors de la réception de Lorient. Les Gones ont rapidement été réduits à 10 après l’expulsion d’Emerson, alors que Denayer s’est blessé sur la même action. Et sur le coup-franc qui a suivi, Laurienté ouvrait le score pour les visiteurs, d’une superbe frappe directe (0-1, 20e).

Mais les Lyonnais n’ont rien lâché et ont dû s’en remettre à Karl Toko Ekambi pour revenir au score (1-1, 50e). Auteur de son premier but de la saison après 8 journées de Ligue 1, l’attaquant camerounais a sauvé son équipe d’un mauvais résultat. Gonflé à bloc, le Lion indomptable a déjà la tête au prochain match de championnat. Son club et lui se déplacent à Saint-Etienne le 3 octobre prochain.

Karl Toko Ekambi en profite pour envoyer un message à Harold Moukoudi et Yvan Neyou, ses deux compatriotes qui évoluent chez les Verts. « Si on joue plus simple et qu’on est plus efficace, ça va marcher. Le derby est un match à gagner », a assuré un Toko Ekambi qui ne veut obtenir que la victoire face à l’ennemi stéphanois, en pleine crise en ce début de saison 2021-2022 et dernier du championnat.